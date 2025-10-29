Avanzan obras de ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado en Chinandega

Por Marjourie Robleto
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La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) avanza en la ejecución del proyecto ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de Chinandega, lo que representa un 31% de progreso en la obra.

Entre las principales obras que se ejecutan como parte del proyecto están: Instalación de 74 kilómetros de tuberías, construcción de 3 estaciones de bombeo y Mil 116 manjoles.

Al finalizar el proyecto en el primer cuatrimestre del 2026, se mejorará la calidad de vida a unas 25 mil 500 familias, contribuyendo además con el cuido del medio ambiente del municipio en general.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoya financieramente esta obra.

ENACAL impulsa mejora del alcantarillado en Chinandega
ENACAL impulsa mejora del alcantarillado en Chinandega