Avanzan obras de ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado en Chinandega

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) avanza en la ejecución del proyecto ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de Chinandega, lo que representa un 31% de progreso en la obra.

Entre las principales obras que se ejecutan como parte del proyecto están: Instalación de 74 kilómetros de tuberías, construcción de 3 estaciones de bombeo y Mil 116 manjoles.

Al finalizar el proyecto en el primer cuatrimestre del 2026, se mejorará la calidad de vida a unas 25 mil 500 familias, contribuyendo además con el cuido del medio ambiente del municipio en general.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoya financieramente esta obra.