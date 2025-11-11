Avanza construcción de monumento turístico en Mirador Las Crucitas en San Nicolás, Estelí

Obreros de la alcaldía del municipio de San Nicolás en el departamento de Estelí, continúan laborando en la construcción de un monumento en forma de mano gigante que formará parte de los atractivos turísticos en el Mirador Las Crucitas.

La compañera Ana Jacqueline Arauz Acuña, alcaldesa de San Nicolás, explicó que esta nueva obra, que será inaugurada próximamente, no solo embellecerá el paisaje, sino que también fortalecerá el turismo local y orgullo de sus habitantes.

El municipio de San Nicolás, se ubica a 27.3 kilómetros de la ciudad de Estelí, y es un lugar que se distingue por sus atractivos turísticos y clima fresco.