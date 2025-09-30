Avanza casi un 90% construcción de planta solar de ENACAL en Malpaisillo

Con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Gobierno de Nicaragua se encuentra en la etapa final de la construcción de una nueva Planta Solar gestionada por ENACAL.

La obra, ubicada cerca de la rotonda de Malpaisillo, Larreynaga, en el departamento de León, ya presenta un avance de ejecución física del 88%.

Este proyecto estratégico busca asegurar la sostenibilidad y mejora continua de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional.

Una vez finalizada y puesta en operación, lo cual se prevé para mediados de 2026, la planta inyectará aproximadamente 15 megavatios (MW) de energía limpia al interconectado nacional.