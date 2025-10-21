Avanza 85% construcción de planta de generación de energía ENESOLAR en Matagalpa

En el municipio de San Isidro, Matagalpa, se ubica la Planta de Generación de Energía solar denominada: ENESOLAR 1, que el Gobierno Sandinista, a través de ENACAL construye en este lugar, y que tendrá una potencia instalada de 61.43 Megavatios punta.

El avance de las obras es del 85% y una vez entre en operación en los primeros meses del próximo año, además de inyectar energía limpia en el Sistema de Interconectado Nacional, aportará de manera significativa en la Sostenibilidad de los Sistemas de bombeo a nivel nacional.

La inversión para este importante proyecto, es facilitada por nuestro Buen Gobierno con el apoyo del Gobierno de la República Popular de China.

