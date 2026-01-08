Anuncian construcción del Estadio de Fútbol Comandante Tomás, en Ocotal

Este jueves 8 de enero, en Ocotal, Nueva Segovia, la Juventud Heroica de Todos los Tiempos y autoridades del Gobierno de Nicaragua, presentarán el proyecto de construcción del nuevo Estadio de Fútbol Comandante Tomás.

Ocotal tendrá un nuevo estadio de fútbol Comandante Tomás

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, dijo que este será otro espacio para la promoción del deporte y la recreación de las familias nicaragüenses, que hace posible la Revolución Sandinista que trabaja en paz y bienestar.

La compañera refirió que esta obra de infraestructura moderna será presentada por los compañeros Maurice y Daniel en representación del Gobierno Sandinista y dirigentes de la Juventud Sandinista 19 de Julio, autoridades municipales y políticas del FSLN.

“Mañana estarán Maurice, Daniel, la juventud, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello, todos compartiendo escenario en el lanzamiento de ese estadio de fútbol, para el disfrute de jóvenes y adultos, disfrute del deporte sano que asegura mente sana y que nos lleva adelante compartiendo la creación del porvenir”, añadió la Copresidenta.

La compañera concluyó felicitando a las familias de Ocotal y a la juventud por ser parte protagonista de estos proyectos de paz y bienestar.

