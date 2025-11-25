Anuncian construcción de Piscina Olímpica en Jinotepe

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, informó a las familias nicaragüenses que en marzo del 2026 iniciará la construcción de la Piscina Olímpica Roberto y Cristopher Castillo en Jinotepe, Carazo.

Piscina Olímpica Roberto y Cristopher Castillo en Jinotepe

Esta piscina llevará “el nombre de nuestros Héroes que también son Mártires del golpismo, Roberto y Cristopher Castillo, que viven en estas obras de alegría, estas obras, estas realizaciones, estas entregas que hacemos para la vida buena, la vida alegre, la vida con deporte, con recreación, con educación, con salud», agregó la compañera Rosario.

“La vida que defendemos, la vida y la paz que defendemos, en su nombre, Roberto y Cristopher, esta otra obra de progreso para la juventud y para las familias de su pueblo, de Jinotepe. Nos llenamos, de verdad, de emoción cuando pensamos cómo se vivió el terror y los crímenes allá en Jinotepe, cómo nos mataron a estos compañeros y cómo viven y vivirán siempre en el corazón de las familias nicaragüenses y, en particular, con estas piscinas olímpicas, Roberto y Cristopher Castillo vivirán en el disfrute, en la alegría de la paz, del amor que siempre es fuerte que el odio”, finalizó la Copresidenta Rosario.

La Piscina Olímpica Roberto y Cristopher Castillo contará con graderías, salas de fisioterapias, áreas de enfermería, vestidores, baños, áreas verdes, quioscos, cafetería, entre otras.

