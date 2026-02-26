Anuncian actividades en celebración del 110 aniversario que San Marcos, Carazo fue elevado al rango de ciudad

Las autoridades de la alcaldía Sandinista del municipio de San Marcos, Carazo, realizaron la tarde de hoy jueves, el lanzamiento oficial de las actividades a desarrollar en el marco de la celebración del 110 aniversario de haber sido elevado del rango de Villa a ciudad.

Yulinda Téllez, alcaldesa de San Marcos, dijo que este 28 de febrero arrancan las actividades con una feria de emprendimiento, seguido de un concurso de pintura que lleva como lema “San Marcos, Corazón de la Meseta” en el que participarán niños y niñas.

Agregó que el domingo primero de marzo, el propio día del aniversario de San Marcos, iniciaremos con una hermosa diana por las principales calles del municipio, y a la una de la tarde, será la degustación gratuita de la rica masa de cazuela acompañada de la tradicional chicha de maíz.

Las actividades continúan a las 4 de la tarde, con un desfile al ritmo de bandas filarmónicas, acompañada del baile de la vaquita y para cerrar con broche de oro, todos los asistentes bailarán al ritmo del grupo Fuzión 4.

Todas las actividades culturales y recreativas para disfrute de las familias en paz y seguridad, se realizan gracias al apoyo del Gobierno central, a través de las alcaldías.