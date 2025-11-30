Altares, luces y cantos marianos unen a las familias en celebración decembrina en avenida de Bolívar a Chávez

Una noche de alegría y tradición vivieron las familias nicaragüenses durante un recorrido por los altares dedicados a la Inmaculada Concepción de María, instalados en la Avenida de Bolívar a Chávez, un espacio cultural que resplandece con luz, color e identidad nacional.

Los niños, jóvenes y adultos caminaron entre los altares elaborados con creatividad y dedicación, acompañados por cantos marianos y en un ambiente lleno de paz.

Cada altar a cargo de distintas instituciones del Estado que comparten la alegría del pueblo destaca elementos propios de la tradición: iluminación intensa, imágenes marianas, flores, tejidos, elementos artesanales y símbolos propios de las fiestas decembrinas.

“Aquí uno camina en tranquilidad. Venimos con los niños porque sabemos que este es un espacio de paz y devoción, es bonito ver al pueblo unido”, comentó don Jerson Román, quien llegó con su familia desde Monseñor Lezcano.

La Avenida de Bolívar a Chávez se convirtió en un punto de encuentro para las familias que, celebran la tradición mariana que une a Nicaragua cada diciembre. En un ambiente seguro y armónico que se disfruta en la capital.