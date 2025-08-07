32.7 C
Alcaldía y MINED inauguran nueva escuela en San Pedro de Sacal, Boaco

Por Jhonny Martínez
La Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación (MINED) inauguraron una nueva escuela en la comunidad de San Pedro de Sacal, en el municipio de Boaco.

Este proyecto de construcción incluye terracería, fundaciones, estructuras de concreto, mampostería, techos, pisos, puertas, ventanas, verjas, pintura, obras exteriores y mobiliario escolar.

La nueva infraestructura, moderna y segura, reemplaza a la antigua escuelita de tabla en la que los niños y niñas recibían clases, garantizando un entorno adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral.

Con esta nueva escuela, el Gobierno Sandinista reafirma su compromiso con la educación gratuita y de calidad, fortaleciendo las oportunidades educativas en una zona productiva del departamento y promoviendo el desarrollo desde los territorios.


