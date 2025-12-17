Alcaldía municipal de Estelí entrega nuevas calles mejoradas

En nombre del Gobierno Sandinista, autoridades de la Alcaldía Municipal de Estelí entregaron este miércoles el revestimiento de 29 calles con macadán a familias de los barrios Santo Domingo, Santa Elena y Villa Esperanza.

El alcalde Francisco Ramón Valenzuela destacó que en el mejoramiento de calles se invirtieron un millón 700 mil córdobas provenientes de las transferencias que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional realiza a la municipalidad.

Destacó que con estas obras se mejoran las condiciones de vida y de movilización de mil 450 protagonistas de forma directa las familias, cumpliendo con sus demandas.

También resaltó que a pocos días de finalizar este año se ha trabajado en el mejoramiento de 300 calles en los tres distritos de la ciudad.

Los protagonistas entre ellas la secretaria política, Ausberta Alejandra Salinas, calificaron de importante el mejoramiento de calles porque facilita la circulación de los pobladores a pie y en vehículos.

Ante las mejoras agradeció a los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, así como a las autoridades municipales.

Agregó que la expectativa que tienen para el próximo año es que se trabaje en revestimiento y adoquinado de más calles por el bienestar de las familias.