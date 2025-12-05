Alcaldía de Managua suspenderá servicios administrativos el 8 de diciembre

La Alcaldía de Managua emitió un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre la suspensión de sus actividades administrativas con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción de María.

Las oficinas de la Alcaldía de Managua permanecerán cerradas el día Lunes 08 de diciembre del 2025.

Esta medida aplica a los distritos del 1 al 7 y a los Centros de Atención Ciudadana ubicados en Plaza Cuba, Estadio Soberanía, Avenida Bolívar a Chávez, Roberto Huembes, Villa Jerusalén, Galerías Santo Domingo y la Móvil Parque Divina Misericordia.

Las atenciones se reanudarán con normalidad el martes 09 de diciembre.

La Alcaldía aseguró que los servicios esenciales para la ciudadanía se mantendrán operando con normalidad durante el feriado la recolección de desechos sólidos y seguridad ciudadana.

La institución agradeció la comprensión y deseó a la ciudadanía unas «felices fiestas Marianas».