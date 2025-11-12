Alcaldía de Managua lanza 17a edición de Concurso de Altares de la Purísima

En un ambiente de fervor, amor y devoción, la Alcaldía de Managua (ALMA) realizó el lanzamiento oficial de la 17ª edición del concurso de altares en honor a la Purísima Concepción de María, con la participación de decenas de familias nicaragüenses.

Concurso de altares celebra la tradición mariana en Managua

La compañera Jeniffer Porras, secretaria del Concejo Municipal de ALMA, destacó que esta edición cuenta con una categoría libre para permitir a las familias expresar su creatividad y arte, pero, sobre todo, garantizar la conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural.

«Uno de los requisitos es que mantengamos viva esa tradición. La elaboración de ellos tiene que llevar todos los elementos culturales y todo lo que representa celebrar a nuestra Virgen María», enfatizó.

El jurado calificador, integrado por representantes de la Dirección de Patrimonio Histórico y reconocidos tradicionalistas, evaluará los altares con base en parámetros específicos, según detalló Pedro Pablo, director de Cultura y Patrimonio de ALMA.

Entre la elección de los ganadores se tomarán en cuenta la Creatividad y Originalidad, que tendrá una valoración del 40%; los materiales utilizados típicos y tradicionales tendrán una calificación del 40%, el contenido o tema como pasajes bíblicos o apariciones de la Virgen, un 15% y la exposición oral del concursante, un 5%,

Durante el lanzamiento del concurso, participantes de ediciones anteriores expresaron su emoción y compromiso.

«Nos preparamos con tiempo y anticipación para servir a Nuestra Señora. Tenemos más de 12 años participando como familia y sirviendo también a la comunidad,» señalaron.

Managua se prepara para vivir la tradicional Gritería el próximo 7 de diciembre, un evento que simboliza la alegría, devoción y unidad familiar en la nación.

