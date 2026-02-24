Alcaldía de Managua dignifica el barrio Anexo Villa Libertad con Programa Calles para el Pueblo

Como parte del compromiso permanente por mejorar la infraestructura vial de la capital, la Alcaldía de Managua ejecuta un proyecto de revestimiento asfáltico de cinco cuadras nuevas en el barrio Anexo Villa Libertad, ubicado en el Distrito Siete.

Nuevas Calles Asfaltadas Mejoran Vida en Anexo Villa Libertad

Esta obra cuenta con una inversión de 4 millones 503 mil córdobas y tiene un impacto directo en la calidad de vida de 100 familias de este sector, quienes ahora contarán con calles dignas que facilitan el acceso de servicios, el tránsito peatonal y la salud pública al eliminar charcas y polvo.

Este proyecto forma parte del ambicioso plan anual de la municipalidad que contempla la ejecución de 1,252 calles en todo el municipio.

El programa llegará a 181 barrios de Managua durante el presente ciclo con el fin de transformar los entornos comunitarios y garantizar una red vial eficiente en las zonas periféricas y residenciales.

Con la entrega de estas nuevas cuadras, la alcaldía municipal continúa avanzando en el cumplimiento de las metas trazadas para este año, reafirmando la prioridad de llevar progreso y bienestar a cada rincón de la capital.