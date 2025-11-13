Alcaldía de Managua construirá vivienda digna a familia afectada por incendio en barrio Ducualí

En medio de la desolación tras un voraz incendio que redujo su casa a escombros, en el barrio Ducualí, de Managua, la esperanza llegó para la familia de doña Agnes Patricia Alonso Chavarría, de 61 años y su esposo Danilo Modesto Morales Aguilar.

Nueva vivienda digna tras incendio en Managua

Las autoridades de la Alcaldía de Managua anunciaron que van a construirles una vivienda digna en el mismo sitio del siniestro.

Desde tempranas horas, cuadrillas de la comuna se hicieron presentes para apoyar en las labores de limpieza y remoción de escombros.

Leonel Martínez, secretario político del sector, confirmó que esta acción es el primer paso antes de iniciar la construcción.

«Los compañeros de la Alcaldía vinieron desde las seis de la mañana y están recogiendo todos los escombros para dejar limpio y comenzar a traer los materiales para la construcción de la vivienda”, afirmó Martínez.

Según las primeras versiones, el incendio causado por un supuesto cortocircuito ocurrió cuando doña Julia y su hermana, Liseth Alonso, se encontraban en el inmueble.

A pesar de que las pérdidas materiales ascienden a casi un millón de córdobas y no lograron recuperar ni enseres, ni muebles, ni ropa, doña Julia agradeció haber sobrevivido.

“Lo que agradezco es que estamos vivos. Lo que hice fue pegar carrera, yo no sé si atravesé el fuego, pero salí sobre las llamas”, dijo.

La dueña de la vivienda describió la dramática escena: «Un millón, creo, porque todo se me perdió: mi ropa, todo. Ni una silla para sentarnos, no quedó cama, no quedó nada.»

Mientras los bomberos y la Policía Nacional continúan las investigaciones de peritaje para determinar la causa oficial, la familia se aferra a la promesa de su nueva vivienda digna, y cualquier apoyo de parte de sus vecinos.



