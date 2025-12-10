Alcaldía de Estelí premia imagen de 185 años en concurso de la Virgen Más Antigua

El gobierno municipal de Estelí celebró un emotivo acto de reconocimiento en la Casa de Cultura y Creatividad Leonel Rugama, donde se premió a los ganadores del concurso de la imagen de la Virgen y del Niño Dios más antiguas, así como a los mejores altares dedicados a la tradicional Purísima.

El evento, dirigido por la vicealcaldesa Melania Peralta Ramírez, busca promover el rescate y conservación de la tradición mariana y honrar a las familias que resguardan estos tesoros religiosos y culturales.

El máximo galardón en la categoría de imágenes antiguas fue para el señor Ricardo Abarca Castillo, del barrio Oscar Gámez 2.

Don Ricardo participó con una imagen de la Virgen tallada en madera que data de hace 185 años y otra imagen, también en madera, de un Niño Dios con 150 años de antigüedad.

Abarca agradeció a las autoridades por impulsar estos eventos que rescatan la tradición de la Gritería.

En el concurso de altares dedicados a la Inmaculada Concepción, en el que participaron 12 familias, el jurado reconoció el fervor y la dedicación:

Primer Lugar: Fue para el altar elaborado por Francisco Antonio Ordoñez del barrio Jaime Úbeda, quien tiene más de 50 años de celebrar la Purísima.

Fue para el altar elaborado por Francisco Antonio Ordoñez del barrio Jaime Úbeda, quien tiene más de 50 años de celebrar la Purísima. Segundo Lugar: La familia de José de la Concepción González Meléndez, con más de 30 años de tradición.

La familia de José de la Concepción González Meléndez, con más de 30 años de tradición. Tercer Lugar: El altar de Petrona Yessenia Úbeda Rodríguez, con 39 años de celebrar a la Madre de Jesús.

Todos los ganadores recibieron diplomas de reconocimiento y premios en efectivo que oscilaron entre cinco mil y un mil córdobas.

El jurado estuvo integrado por los conocedores de la cultura nicaragüense Bayardo Gámez, Harold Jarquín y Silvia Karolina Acuña Avilés.

