Alcaldía de Estelí inaugura mejoramiento de dos canchas deportivas

La Alcaldía Municipal de Estelí inauguró el mejoramiento de dos canchas deportivas comunitarias en los barrios Oscar Gámez Número Uno y 14 de Abril.

Estelí inaugura ya canchas renovadas en barrios

Las obras de restauración, entregadas por el alcalde Francisco Ramón Valenzuela, contaron con una inversión de medio millón de córdobas y se ejecutaron en saludo al 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Como parte de esta jornada de recreación sana, las mejoras incluyeron la aplicación de pintura, mantenimiento de infraestructura, cambio de parales e instalación de sistema eléctrico para permitir el uso de los espacios durante la noche con mayor seguridad.

Adicionalmente, las autoridades informaron que se realiza el mantenimiento de parques, plazas y espacios deportivos en la localidad, incluyendo el cambio de butacas, canchas y piscinas en el Parque de la Familia y la Comunidad.

Representantes de la Juventud Sandinista, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello y UNEN destacaron que estas obras forman parte de la restitución de derechos promovida por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, anunciando la realización de ligas deportivas infantiles y juveniles en las renovadas instalaciones.

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