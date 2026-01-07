Acoyapa: Inician fiesta patronales en honor a San Sebastián

Por Jonathan Morales
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Con la tradicional entrada de las cañas, los acoyapinos inician este martes las fiestas tradicionales del municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales, en honor a su Santo Patrono San Sebastián.

Fiestas de Acoyapa en honor a San Sebastián
Fiestas de Acoyapa en honor a San Sebastián

La feligresía recorrió las principales calles de la localidad en carretas con cañas de bambú, siendo esta celebración religiosa una de las más concurridas, debido a los milagros que se le atribuyen al Santo desde hace más de 300 años.

Las autoridades municipales hicieron la invitación al pueblo de Nicaragua a disfrutar en Paz y tranquilidad de las fiestas patronales en honor a San Sebastián.

De igual manera, informaron de la vigilia y peregrinación, la cual se realizará el 19 de enero y el 20 será la Santa Misa, presidida por Monseñor Marcial, párroco de la iglesia donde asistirán miles de feligreses.