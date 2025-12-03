80 infantes se gradúan en Colegio de Educación Especial Melania Morales

Con una alegre revista cultural, payasos, piñatas, bebidas y comidas, 80 estudiantes del colegio de educación especial «Melania Morales», celebraron su graduación en educación primaria y educación inicial junto a sus padres y maestros.

La directora, Mery Francis Rivas, destacó que, gracias a la voluntad y amor al pueblo, de parte de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, y al esfuerzo y confianza de los padres, hoy es realidad que los pequeños logren esta nueva victoria educativa.

Gracias a la confianza en el nuevo modelo educativo los padres ya han matriculado a 472 estudiantes para el año lectivo 2026, en las modalidades de educación inicial, primaria y educación técnica, cncluyó la servidora pública.



