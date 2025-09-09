50% de avance lleva construcción de hospital Primario en San Rafael del Sur, Managua

Para el mes de diciembre se tiene previsto entregar al pueblo el nuevo Hospital Primario “San Rafael”, en San Rafael del Sur, departamento de Managua, el cual lleva un avance del 50 por ciento en su construcción y equipamiento.

Según una nota de prensa, el Hospital Primario tendrá 24 camas, y se brindará atención medica en las especialidades de medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría y cirugía general.

El nuevo hospital Primario “San Rafael” construido por el Gobierno Sandinista, permitirá atender con calidad y calidez a mas de 56 mil habitantes de San Rafael del Sur y sectores aledaños.

XXXM Sacada de Radio La Primerísima