2026: Nueva Guinea se transforma con inversión de 135 millones de córdobas en proyectos sociales

En este año 2026, la alcaldía de Nueva Guinea, Caribe Sur, ejecutará un presupuesto de 135 millones de córdobas para diferentes programas y proyectos sociales, así lo dio a conocer la alcaldesa Claribel Castillo Úbeda.

La Compañera Castillo, destacó que estos fondos serán invertidos en la construcción y mantenimiento de 140 calles en todos los barrios de Nueva Guinea. Además, se construirán andenes y alcantarillas para reducir los puntos críticos ante inundaciones, mejoramiento de caminos productivos y puentes vado en las comunidades.

Finalmente, la alcaldesa destacó la construcción de 40 viviendas y la finalización del mejoramiento del estadio de fútbol, entre otros proyectos.

