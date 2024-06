Tu Nueva Radio Ya y patrocinadores entregan regalos a madres que dieron a luz antes del evento “La Madre Panza 2024”

Este 3 de junio, la Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, entregó bonitos y útiles premios a las mamás Eloísa Zamora García, de 35 años de edad, y María Elizabeth Ramírez, de 37 años, quienes dieron a luz a dos hermosos bebés, antes de la realización del evento la Madre Panza 2024, el pasado 30 de mayo.

Eloísa Zamora, habitante del barrio Omar Torrijos, distrito 5 de Managua, se convirtió en mamá por primera vez, el pasado 26 de mayo, dando a luz a su bebé Eliezer Rodrigo Araica Zamora.

“Mi hijo es un milagro de Dios…los médicos me habían dicho que no podría tener hijos, en ese momento me sentí mal y empecé a clamar al Señor y me dio a mi bebé, que pesó 7 libras y media, y su talla 36 centímetros”, nos relató Eloísa, quien dio a luz en el hospital Alemán Nicaragua.

El pasado 6 de mayo, Eloísa Zamora, fue la primera embarazada en apuntarse para participar en el evento La Madre Panza, edición 21 de Tu Nueva Radio Ya, sin embargo, su parto que fue programado para los primeros 8 días del mes de junio, se le adelantó.

Tu Nueva Radio Ya, y sus patrocinadores entregaron a Eloísa Zamora y a su niño, 2 canastas Jaloma con productos para bebés, un chineador de Almacenes Bravo, un bolso con pañales Arrullitos y un certificado de compras de Grand Mall.

La Súper Líder del Dial, este lunes, también llevó obsequios a doña María Elizabeth Ramírez, de 37 años, y a su bebé Leandro Carlos Sobalvarro Ramírez, de 6 días de nacido, en la comunidad Filos de Cuajachillo en el municipio de Ciudad Sandino.

Doña Elizabeth, también se inscribió para participar con su hermosa barriga en La Madre Panza, sin embargo, el parto se le adelantó y el pasado 28 de mayo trajo al mundo a Leandro, en el hospital Carlos Roberto Huembés.

“La panza me medía 58 centímetros…mi hijo pesó 7.2 libras y midió 50 centímetros”, dijo María Elizabeth, quien se convirtió en madre por sexta vez, y quien labora como guarda de seguridad en ENACAL Central.

Doña María Elizabeth, nos recibió junto a su esposo Carlos Sobalvarro, con quien se dio el “Si Acepto” en Ya… Tu Boda 2020.

“Todavía tenemos en uso una plancha que nos ganamos el día que nos casamos” recordaron Carlos y su esposa María Elizabeth, quienes agradecieron a Tu Nueva Radio YA y a nuestros patrocinadores por los premios.