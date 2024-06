Tragedia en Corea del Sur: Incendio en fábrica de baterías cobra la vida de 22 trabajadores

Este lunes, un incendio de enormes proporciones estalló en una fábrica de baterías de litio de la empresa Aricell, ubicada en la ciudad de Hwaseong, al sur de Seúl, en Corea del Sur.

El siniestro dejó un saldo trágico de al menos 22 vidas perdidas, según informa la agencia de noticias Yonhap.

Los bomberos batallaron durante cuatro horas para controlar las llamas. Cuando por fin lograron ingresar a la planta, se toparon con una escena desgarradora: Los cuerpos sin vida de una veintena de trabajadores que no pudieron escapar del infierno.

Lo más preocupante es que se teme que el número de víctimas pueda aumentar ya que las listas con el número de personas exactas que estaban trabajando ese día se quemaron en el incendio. Además, se sabe que al menos 20 de los desaparecidos serían extranjeros.

Los videos del siniestro muestran pequeñas explosiones entre las llamas, causadas por la quema de las baterías. Y es que, apagar un fuego de baterías de litio no es cosa fácil. La fábrica contenía al menos 35,000 baterías, lo que complicó aún más la labor de los bomberos.

Según un testigo, el incendio comenzó tras la explosión de una celda de batería. Sin embargo, las autoridades aún no han establecido oficialmente la causa del siniestro, que ocurrió en un edificio de hormigón armado de tres plantas, con una superficie total de unos 2,300 metros cuadrados.

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dio instrucciones al ministro de Interior y Seguridad para que haga todo lo posible por rescatar a los desaparecidos y extinguir completamente las llamas.

