Pescador de Tipitapa desaparece al volcarse lancha en Lago Xolotlan, su compañero de faena fue rescatado con vida

En calidad de desaparecido se encuentra desde ayer el joven pescador Marlon Artola al volcarse la lancha en que faenaba por el sector de Punta Huete, en el lago Xolotlán, en Managua.

Marlon andaba pescando con su primo hermano German Artola, quien fue encontrado hoy flotando con vida aferrado a una pichinga de gasolina en un lugar ubicado entre Momotombo y la Isla del Amor.

German al ser rescatado dijo que los fuertes vientos volcaron la lancha en que pescaban, y que ambos se aferraron a la pichinga de gasolina, pero al caer la noche su primo Marlon, perdió fuerzas y se soltó.

Los primos hermanos Marlon Artola y Germán Artola son habitantes del barrio la Bocana de Tipitapa.

Pescadores y miembros de la Fuerza Naval están rastreando el cuerpo de Marlon por diversas áreas del lago Xolotlán.

