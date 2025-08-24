Vuelco de camioneta deja varios lesionados en Estelí

Por fallas en el sistema de frenos, una camioneta se volcó dejando como resultado varios pasajeros lesionados, entre ellos cinco de gravedad, que fueron trasladados al hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Estelí.

Entre los lesionados identificados están Magda Patricia Talavera. de 35 años. con un trauma de tórax cerrado, la niña Ashley Naomi Arce Rodríguez. de 8 años. con una posible luxación en el codo izquierdo, Yessenia Blandón Castellón. de 36 años con un trauma de torax cerrado.

Además, Miriam Yesenia Castro Rodríguez, de 27 años, con herida en la rótula derecha, Mariela Rodríguez Arce, de 18 años, con posible luxación en clavícula derecha y Estefany Arce Blandón, de 12 años con posible fractura de húmero de radio en extremidad superior.

La camioneta placa de Chontales 15-916, era manejada por Dixon Duval Velásquez Moreno, de 20 años, quien resultó ileso en el vuelco ocurrió a 2 kilómetros del club Campestre de la ciudad de Esteli. La policía investiga el hecho.