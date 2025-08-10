Vuelco de camioneta deja tres lesionados en Matagalpa

Tres personas con distintos tipos de lesiones es el saldo que dejo el vuelco de una camioneta este domingo en el kilómetro 116 de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Matagalpa.

Los lesionados son Luz Marina Vílchez, de 59 años, Rosa María Matamoros, de 52 años, y Francisco Matamoros, 46 años, quienes fueron llevados a un centro asistencial.

En la camioneta demás viajaban Judith del Carmen Matamoros Matamoros, de 30 años, Juleysi Francely González Matamoros, de 2 años, José Miguel González, de 9 años, Julio César González Matamoros, 34 años, y Víctor Manuel Matamoros Martínez, 55 años, quienes resultaron ilesos.

Todos los pasajeros de la camioneta son originarios del San Isidro, hacia donde se dirigían cuando la camioneta se volcó por causas investigadas por la policía matagalpina.