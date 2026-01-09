Vuelco de camión repleto de sandías deja 3 lesionados en Mateare

El ciudadano Jairo José Urbina, de 41 años, y sus ayudantes identificados como Steven y Edwin, resultaron lesionados anoche, al volcarse con un camión cargado con 1,500 sandías en el municipio de Mateare, en Managua.

Accidentes de tráfico en Managua dejan varios heridos

Urbina iba conduciendo el camión placas M 413-906 y al pasar por el kilómetro 28 de la carretera nueva a León, perdió el control y terminó volcado a un lado de la vía.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el camión supuestamente tuvo fallas mecánicas lo que dio lugar al accidente.

Al momento del hecho, Jairo y sus ayudantes viajaban de Somotillo, Chinandega hacia la capital para entregar su carga, en el mercado de Mayoreo.

La carga de sandía quedó esparcida sobre el pavimento y a orillas de la vía, lo que provocó la interrupción momentánea del tránsito y obligó a otros conductores a reducir la velocidad para evitar un nuevo accidente.

Miembros de socorro se movilizaron al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos a un centro asistencial, mientras la Policía Nacional investiga a fondo las causas del percance vial.

En otro caso, al hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa, fue llevado el motociclista John Michael Dixon Mena, de 45 años, debido a las lesiones que sufrió al ser impactado por el microbús Toyota, color blanco, Placa M 269 909.

Dixon Mena sufrió posible fractura a nivel de la clavícula y golpes en diferentes partes del cuerpo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera vieja a Tipitapa, donde a causa del impacto la motocicleta pulsar 200, color negro, que conducía John Michael Dixon Mena, se incendió y quedó convertida en chatarra.

En otro accidente de tránsito, una persona de identidad desconocida resultó lesionada tras impactar contra un poste de concreto y luego dar varias volteretas con la camioneta Hyundai Tucson color rojo placas M 444 665, en la Garita Norte, Managua.

Cazadores de noticias informaron que después del accidente un hombre quedó tirado en el suelo, siendo trasladada a un centro asistencial capitalino.

En el lugar quedó la camioneta destrozada, en la que se observaba que se activó la bolsa de aire, lo que le salvo la vida al conductor.

Igualmente, un motociclista no identificado resultó con severas lesiones anoche al ser impactado por un microbús de los semáforos del Ministerio del Interior dos cuadras al norte.

El accidente ocurrió cuando el conductor del microbús presuntamente no respetó una señal de alto e impactó al motociclista quien requirió ser trasladado a un centro asistencial.

