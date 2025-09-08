Violento asalto a pulpería deja dos heridos en Tisma

Pánfilo Segundo Amador Castro, de 64 años y Maritza del Socorro Martínez Castró, de 55 años, sufrieron heridas de bala disparadas por desconocidos al asaltar una pulpería en el barrio 30 de Mayo, en el casco urbano del municipio de Tisma, departamento de Masaya.

Asalto violento en Tisma: dos heridos por disparos

El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando delincuentes ingresaron a la pulpería de doña Meilyng Valladares y la intimidaron junto a su hijo menor de edad con pistolas, a la vez que le pedían disculpa por asaltarla.

Seguidamente uno de los delincuentes la golpeó con la cacha de una pistola en la cabeza, para luego despojarla de un celular, una cadena de 7 gramos y 14 kilates, así como un anillo de promoción y sus chapas todas las prendas de oro, sin determinarse el valor total.

Don Pánfilo Amador, suegro de la señora Valladares, al llegar al lugar se encontró con los sujetos a los que trató de frustrar su huida, recibiendo un balazo en la parte baja del abdomen, mientras que la señora Maritza Martínez Castro que pasaba por el lugar, fue herida en la sien y oreja izquierda.

Ambos heridos fueron llevados por técnicos de Cruz Blanca, al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez.

Según doña Meilyng Valladares, el delincuente que le quitó sus prendas le manoseó sus senos y fueron sus perros las que hicieron huir a los delincuentes, en tanto la policía busca a los delincuentes.

