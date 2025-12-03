Vigilante muere súbitamente cuando caminaba en una calle del Barrio San Luis

El guarda de seguridad Rommel Antonio Bravo Chávez, de 47 años, falleció de forma súbita la tarde de ayer martes, cuando caminaba por una calle del barrio San Luis, en el Distrito IV de Managua.

Muere súbitamente vigilante en el barrio San Luis

La señora Fátima Emelina Hurtado, dijo que su esposo Rommel tenía tiempo de sufrir problemas de salud y que se automedicaba colocándose una pastilla debajo de la lengua cuando se sentía mal.

Pobladores del sector indicaron que, al momento de desplomarse en la acera, Rommel se dirigía hacia su vivienda con su mochila al hombro, luego de salir de su trabajo como vigilante.

El señor Manuel Altamirano, de 75 años, dijo que Rommel Bravo nació y creció en el barrio San Luis. Estuvo un tiempo viviendo en el sector del Carnic y hace poco volvió a su lugar de origen.

El repentino deceso causó tristeza entre los pobladores del barrio quienes lamentaron la partida de un vecino muy conocido en la zona.

La Policía Nacional se presentó al lugar a investigar el caso y orientó trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal para realizar la respectiva autopsia y determinar las causas de muerte.

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