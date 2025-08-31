Vigilante muere atropellado por conductor miope en tercera etapa de Residencial Casa Real

El guarda de seguridad José Enrique Cerda Amador, de 36 años, murió arrollado la tarde de hoy domingo, en la entrada a la tercera etapa del residencial Casa Real, ubicado en Carretera Norte, Managua.

Cazadores de Noticias informaron que el vigilante estaba en el portón principal del residencial, cuando fue impactado por el carro placa M 324-665 que don Hernaldo Parrales Román, de 51 años, conducía a exceso de velocidad.

Según las versiones preliminares, el conductor del carro recientemente fue operado de la vista, por lo que presumen que se durmió al volante o no vio al vigilante, y lo atropelló.

El ahora occiso era originario del municipio de Masatepe, departamento de Masaya, y diario viajaba a Managua para ganarse el “pan de cada día”.

El caso es investigado por agentes de tránsito de la estación 6 de policía.