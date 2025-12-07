Vigilante fallece infartado mientras resguardaba tienda de conveniencia en Rubenia

El guarda de seguridad César Augusto Nicoly, de 46 años, murió la tarde de hoy domingo al sufrir un potente infarto al orazón.

Fallece vigilante César Nicoly en tienda de Rubenia

Don César era el encargado de resguardar la seguridad en una tienda e conveniencia ubicada en Rubenia, Managua, cuando cayó desplomado.

La emergencia fue atendida por miembros de la Cruz Blanca quienes le realizaron técnicas de reanimación cardiopulmonar a don César, pero ya era del otro mundo.

Conocidos dijeron que el vigilante era diabético y recientemente había sufrido una recaída en su salud.



