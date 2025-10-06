Vicio del licor manda directo a la tumba a poblador de Estelí

Muerto en el interior de su casa fue encontrado hoy lunes, el ciudadano Carlos Rafael Castellón García, en el casco urbano de Estelí.

Hallan muerto a Carlos Castellón en su casa de Estelí

El cuerpo de don Carlos estaba tirado en el suelo a orillas de su cama.

Conocidos dijeron que el ahora occiso tenía varios meses de estar sumergido en el vicio del guaro, y aunque le aconsejaron que dejara la bebida, nunca hizo caso a las recomendaciones.

Dentro del inmueble se encontraron múltiples envases de bebidas alcohólicas, energizantes y empaques de sopas instantáneas.

