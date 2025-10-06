Vicio del licor manda directo a la tumba a poblador de Estelí

Muerto en el interior de su casa fue encontrado hoy lunes, el ciudadano Carlos Rafael Castellón García, en el casco urbano de Estelí.
El cuerpo de don Carlos estaba tirado en el suelo a orillas de su cama.
Conocidos dijeron que el ahora occiso tenía varios meses de estar sumergido en el vicio del guaro, y aunque le aconsejaron que dejara la bebida, nunca hizo caso a las recomendaciones.
Dentro del inmueble se encontraron múltiples envases de bebidas alcohólicas, energizantes y empaques de sopas instantáneas.