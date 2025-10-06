Sucesos

Vicio del licor manda directo a la tumba a poblador de Estelí

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Muerto en el interior de su casa fue encontrado hoy lunes, el ciudadano Carlos Rafael Castellón García, en el casco urbano de Estelí.

Hallan muerto a Carlos Castellón en su casa de Estelí
Hallan muerto a Carlos Castellón en su casa de Estelí

El cuerpo de don Carlos estaba tirado en el suelo a orillas de su cama.

Conocidos dijeron que el ahora occiso tenía varios meses de estar sumergido en el vicio del guaro, y aunque le aconsejaron que dejara la bebida, nunca hizo caso a las recomendaciones.

Dentro del inmueble se encontraron múltiples envases de bebidas alcohólicas, energizantes y empaques de sopas instantáneas.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456