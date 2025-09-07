Velocidad y licor mandan a la tumba a motociclista, en Granada

Juan Carlos Largaespada Pérez, de 34 años, murió en los primeros minutos de la madrugada de hoy domingo, al accidentarse en motocicleta, en Granada.

Tu Nueva Radio YA conoció que Juan Largaespada conducía la moto placa GR 26-492, cuando perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra una señal de tránsito.

A causa del impacto contra la estructura metálica, el motorizado sufrió varias lesiones graves que le costaron la vida.

Cazadores de Noticias informaron que al momento de la fatalidad, Juan Carlos Largaespada conducía presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, versión investigada por la policía.

