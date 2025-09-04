Vehículo en marcha se incendia en Managua, conductor resultó ileso

Tremendo susto se llevó Juan Carlos Gaitán Morales, al momento que el vehículo placa CZ 82-57 que conducía se incendiara incendió cuando se desplazaba por los semáforos del reparto Las Palmas, en Managua, la tarde de ayer miércoles.

Incendio sorpresivo de coche en Managua: ¡Juan Carlos ileso!

En cuanto Juan Carlos se percató de las llamas que salían del motor, detuvo la marcha, agarró su extintor e intento sofocar el fuego, en tanto, llegaron los Bomberos Unidos, a controlar la situación.

Afortunadamente, Juan Carlos resultó ileso, y su vehículo sufrió solo daños parciales en el motor.

