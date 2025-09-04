type here...
jueves, septiembre 4, 2025
Sucesos

Vehículo en marcha se incendia en Managua, conductor resultó ileso

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Tremendo susto se llevó Juan Carlos Gaitán Morales, al momento que el vehículo placa CZ 82-57 que conducía se incendiara incendió cuando se desplazaba por los semáforos del reparto Las Palmas, en Managua, la tarde de ayer miércoles.

En cuanto Juan Carlos se percató de las llamas que salían del motor, detuvo la marcha, agarró su extintor e intento sofocar el fuego, en tanto, llegaron los Bomberos Unidos, a controlar la situación.

Afortunadamente, Juan Carlos resultó ileso, y su vehículo sufrió solo daños parciales en el motor.

