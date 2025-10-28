Pinolero que venía de Costa Rica es hallado muerto en Río Sapoá, en Rivas

El diriambino Ronald Rafael Jarquín Gutiérrez, de 32 años, fue encontrado muerto a orillas del río Sapoá, en el municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas.

Hallan cadáver de Ronald Jarquín Gutiérrez en Río Sapoá

El hallazgo fue realizado por pobladores de la comunidad El Madero, localizada en el kilómetro 143 de la Carretera Panamericana Sur.

Al lugar se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para realizar la recuperación del cadáver del infortunado.

Se presume que Gutiérrez Jarquín murió por sumersión al caer al agua en circunstancias desconocidas.

Ronald Rafael Jarquín Gutiérrez

El cuerpo fue entregado a Francisca Geovanela Gutiérrez, de 28 años, quien refirió ser la esposa del fallecido.

Ronald Jarquín Gutiérrez desapareció desde el pasado sábado en la zona fronteriza de Peñas Blancas, frontera sur con Costa Rica.

Según información brindada por familiares, Ronald viajaba desde San José, Costa Rica, en un bus que salió a las 3:00 de la madrugada con destino al departamento de Carazo, Nicaragua.

A las 8:30 de la mañana comunicó que ya había pasado por La Cruz, y a las 9:00 a.m. informó que se encontraba en la terminal de Peñas Blancas. Desde entonces, no se supo más de él, hasta que fue hallado muerto.