Una niña pierde a su familia tras fatal accidente que deja tres fallecidos en Guatemala

Entre las víctimas del siniestro se reporta a un adulto mayor de 93 años y a dos familiares directos de una niña que logró sobrevivir al impacto y que actualmente permanece bajo observación médica

Una profunda consternación invade Guatemala tras un siniestro vial de proporciones catastróficas ocurrido el jueves en la aldea Laguna Seca, municipio de Amatitlán. El accidente, que involucró a un vehículo de transporte de pasajeros, ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y más de medio centenar de heridos, exponiendo una vez más la vulnerabilidad de la seguridad vial en las rutas del país centroamericano.

La magnitud del suceso obligo a la movilización de los cuerpos de socorro, encabezada por Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civl (PNC). Según reportes del medio Prensa Libre, la cifra oficial de víctimas mortales se sitúa en tres personas. Entre los fallecidos se ha identificado a una mujer, un menor de edad y a una persona de 93 años, cuya muerte ha sido confirmada tras los esfuerzos médicos por salvarle la vida.