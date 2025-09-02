Una docena de delincuentes fueron detenidos en el departamento de Masaya en la última semana

En el periodo comprendido entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto del año 2025, la Policía Nacional capturó a 12 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

La inspectora policial Katherine Urbina detalló que entre los detenidos están cinco por robo con fuerza en los municipios de Masaya, Tisma, Niquinohomo y Nandasmo, y uno por robo con violencia en el municipio de La Concepción.

Asimismo, dos fueron detenidos por cometer violaciones en los municipios de Masaya y Niquinohomo y uno por abuso sexual en La Concepción.

En el mismo periodo, en el departamento de Masaya se registraron una tentativa de homicidio, un robo con intimidación, dos robos con violencia, cuatro robos con fuerza, una violación y un abuso sexual.

La vocera policial agregó que para garantizar la paz y tranquilidad de las familias y comunidades, la Policía desarrolló acciones de prevención, investigación y persecución del delito que permitieron la captura de personas vinculadas a diferentes hechos delictivos.

Como parte del trabajo preventivo, se realizó vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y regulación del tránsito en los alrededores de los centros de estudios.

De igual manera se llevaron a cabo visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las compañeras mujeres.

Además se brindó cobertura a las actividades deportivas y tradicionales del departamento y se mantuvo la regulación del tránsito en los principales tramos de carretera para reducir la peligrosidad de los accidentes viales.

Estas labores forman parte del compromiso institucional de fortalecer la convivencia ciudadana y combatir toda manifestación de violencia o criminalidad.

