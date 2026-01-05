Un lesionado y daños materiales es el saldo de colisión entre dos taxis ocurrida en Masaya

Con el dedo derecho fracturado y golpes resultó Norlan Ñurinda, al perder el control del vehículo taxi en que se desplazaba a exceso de velocidad y colisionar en la parte trasera de otro taxi conducido por Benito Martínez de 39 años.

La colisión se registró la noche de este lunes, en la carretera que conduce a la comunidad Las Flores de la ciudad de Masaya, donde el taxi de Norlan quedó llantas arriba.

El amigo del volante Norlan Ñurinda fue trasladado al hospital Comandante Hilario Sánchez, por miembros de los Bomberos, en tanto, agentes policiales investigan más sobre el accidente de tránsito.