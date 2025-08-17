Un fallecido y 5 lesionados en vuelco de camioneta en Waslala

El reconocido comerciante Alberto Chavarría, de unos 40 años, conocido como “Beto Coyunda”, murió la tarde de hoy domingo, en un accidente de tránsito ocurrido en Waslala, Caribe Norte.

La víctima viajaba junto a varias personas en una camioneta, desde su finca en la comarca Zapote Kum hacia el casco urbano de Waslala, cuando se volcaron en circunstancias investigadas por la policía.

En el hecho, Alberto Chavarría sufrió un trauma craneal severo y otras lesiones graves que le causaron una muerte casi inmediata.

LESIONADOS

En la tragedia resultaron lesionados: Inés González Rodríguez, de 60 años, con trauma lumbar; Rafael Vanegas Herrera, de 48, con una fractura en el cráneo; y Mario Ariel González, de 22 años, con un trauma craneal.

En la fatalidad también resultaron lesionados los niños: Joharling Abdiel Chavarría Hernández, de 10 años, con lesiones en la cabeza y la mano izquierda; y Justin Chavarría Blandón, de 10, con golpes en la pierna izquierda.

Los afectados fueron trasladados al hospital de Waslala, Caribe Norte, donde fueron atendidos por médicos de turno.