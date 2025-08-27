Ultiman a tiros en Costa Rica a nicaragüense que supuestamente lideraba grupo delictivo

Un nicaragüense identificado preliminarmente como Evaristo Serrano Rodríguez, de 47 años, fue asesinado este miércoles en un sector ubicado entre Palmeras y Pueblo Nuevo de Limón, cuando cargaba a una bebé en brazos.

Asesinato del líder de ‘La H’ en Limón: un crimen trágico

El fallecido es señalado como supuesto líder de la organización criminal conocida como “La H”, responsable de numerosos crímenes y hechos delictivos en la zona Caribe costarricense.

Según el reporte de emergencias, el ataque ocurrió frente al Centro Infantil Mis Huellitas, donde socorristas atendieron una alerta por múltiples disparos y encontraron con impactos de bala en la cabeza al infortunado.

Minutos después del homicidio, se reportó el incendio de un vehículo en el sector de Envaco, cerca del sitio del ataque, y las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados.

De acuerdo con medios informativos ticos, Evaristo Serrano Rodríguez, era originario de Bluefields, Caribe Sur, sin embargo las autoridades no han confirmado la identidad.

Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) permanecieron en la escena para custodiar el lugar y coordinar con las autoridades judiciales el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.