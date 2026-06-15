Túnez destituye a su técnico tras goleada sufrida ante Suecia

La Federación Tunecina de Fútbol tomó la decisión de despedir al director técnico Sabri Lamouchi tras la dura derrota 5-1 sufrida frente a Suecia en Monterrey, en el debut del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

Sabri Lamouchi

El resultado fue considerado un golpe muy fuerte para las aspiraciones del equipo y precipitó la salida del entrenador apenas horas después del encuentro.

Lamouchi había asumido el cargo a inicios de 2026, pero su ciclo fue breve y marcado por la falta de resultados positivos.

En cinco partidos oficiales al frente de Túnez, registró una sola victoria, un empate y tres derrotas, con un balance desfavorable de goles que reflejó las dificultades del equipo en ataque y defensa.

Entre los posibles sustitutos figuran nombres como Mondher Kebaier, quien ya se encuentra en Monterrey, además de Anis Boujelbene, actual seleccionador Sub-23.