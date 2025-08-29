Triple colisión deja cuantiosos daños y un lesionado leve en La Concordia

Una triple colisión vehicular en la comarca El Yalto, kilómetro 186 del municipio de La Concordia, en Jinotega, dejó costosos daños materiales.

El accidente ocurrió cuando una rastra, conducida por Tarzi Noel Estrada Sequeira presuntamente tuvo fallas en los frenos e impactó a otro vehículo de carga manejado por Tobías Raúl Centeno Mendoza.

El impacto provocó que Centeno Mendoza perdiera el control de su vehículo, y fuera a chocar de frente contra un automóvil conducido por Amariri Susana Rivera, quien circulaba en dirección contraria.

A causa del accidente, Tarzi Noel Estrada Sequeira resultó con lesiones leves y fue trasladado al centro de salud de La Concordia.

La Policía Nacional se presentó en el lugar de la triple colisión para realizar las investigaciones correspondientes.



