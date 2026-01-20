Triple colisión deja 4 lesionados en San Rafael del Norte

Por Jonathan Morales
250

Cuatro personas resultaron lesionadas anoche al colisionar un taxi, una camioneta y una motocicleta en el sector El Portillo, en la carretera a San Rafael del Norte, en Jinotega.

Accidente en Jinotega deja cuatro personas lesionadas
Accidente en Jinotega deja cuatro personas lesionadas

Entre los lesionados están Wilber José Arévalo Rizo, de 55 años, conductor del taxi placa JI 003, y sus pasajeros Levis Abraham Rizo, de 23 años, y José Eduardo Chavarría, de 46 años.

El cuarto afectado es un motociclista no identificado. Todos los lesionados fueron atendidos por los Bomberos Unidos y llevados al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega.

El taxista Wilber Arévalo dijo que trasladaba los pasajeros a la comunidad Las Lomas, cuando en una curva una camioneta le invadió el carril dándose la colisión entre ambos vehículos y la motocicleta.

#Accidentes de Tránsito