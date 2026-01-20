Triple colisión deja 4 lesionados en San Rafael del Norte

Cuatro personas resultaron lesionadas anoche al colisionar un taxi, una camioneta y una motocicleta en el sector El Portillo, en la carretera a San Rafael del Norte, en Jinotega.

Accidente en Jinotega deja cuatro personas lesionadas

Entre los lesionados están Wilber José Arévalo Rizo, de 55 años, conductor del taxi placa JI 003, y sus pasajeros Levis Abraham Rizo, de 23 años, y José Eduardo Chavarría, de 46 años.

El cuarto afectado es un motociclista no identificado. Todos los lesionados fueron atendidos por los Bomberos Unidos y llevados al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega.

El taxista Wilber Arévalo dijo que trasladaba los pasajeros a la comunidad Las Lomas, cuando en una curva una camioneta le invadió el carril dándose la colisión entre ambos vehículos y la motocicleta.

