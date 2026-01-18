Triciclero muere al impactar la cabeza contra una acera en La Paz Centro

El señor Alexis Antolín López Rodríguez, de 61 años, fue encontrado muerto sobre la acera de una vivienda la mañana de hoy domingo, en el barrio Felipe López, del municipio de La Paz Centro, departamento de León.

Accidente mortal en La Paz Centro: muere triciclero

En la investigación del caso se determinó que don Alexis sufrió una caída accidental y pegó la cabeza contra la estructura de concreto.

El impacto le provocó una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

Don Alexis Antolín se ganaba la vida como conductor de triciclo y frecuentemente se le veía tomando licor por las calles de La Paz Centro, donde será sepultado por sus familiares.

