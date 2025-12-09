Tres personas son detenidas en Costa Rica por contrabando de pólvora desde Nicaragua

Oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica detuvieron a tres personas y realizaron el decomiso de una considerable cantidad de juegos pirotécnicos que ingresaban ilegalmente desde Nicaragua, por la zona de Upala.

Policía frena contrabando de pólvora en frontera tica

En el operativo, dos hermanas de apellido Ávalos fueron apresadas mientras se movilizaban en una motocicleta portando una gran cantidad de pólvora oculta en un saco plástico.

Posteriormente, otro sujeto de apellido Blanco también fue interceptado con juegos pirotécnicos de origen nicaragüense.

Los agentes decomisaron una amplia variedad de material explosivo, sumando un total de 6,123 unidades de diferentes tipos.

Entre lo incautado destacan 141 cohetes, 432 unidades de carga cerrada, 4,400 triquitraques, 50 cuartos de dinamita, 167 bombetas, 100 silbadores, 300 unidades de luces de bengala, 50 volcanes, 133 huevitos de pólvora y 200 espantasuegras.

Las autoridades costarricenses reforzaron la vigilancia en la frontera con Nicaragua ante el contrabando de pólvora, que aumenta durante la temporada de fiestas de fin de año y representa un riesgo para la seguridad pública.

