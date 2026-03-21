Tres heridos deja balacera en bar “El Garrobo” en Nueva Segovia

Dos varones y una mujer de identidades aún desconocidas fueron heridos de bala por otro sujeto con el que protagonizaron un pleito en el bar “El Garrobo”, ubicado en el municipio de Ocotal en el departamento de Nueva Segovia, la noche de este sábado.

Aparentemente, los tragos que andaban entre pecho y espalda los involucrados en el pleito dio origen a la trifulca que finalizó con una balacera y 3 heridos, mismos que fueron trasladados al hospital de la zona.

Los agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al bar para realizar un operativo y capturar al presunto pistolero.