Tres nicaragüenses son capturados con más de una tonelada de marihuana en Costa Rica

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica detuvieron a tres nicaragüenses que transportaban más de una tonelada de marihuana a bordo de una lancha en el Pacífico Sur.

Guardacostas de Costa Rica incautan tonelada de marihuana

La captura se efectuó a unas 170 millas náuticas de Puerto Golfito, en la zona sur de Costa Rica, donde los guardacostas interceptaron una lancha rápida.

Los sujetos, identificados con los apellidos Tylor, Lincoln y Bolaños, fueron arrestados en el sitio.

La embarcación, que carecía de nombre o matrícula visible y estaba propulsada por dos motores fuera de borda, transportaba, además de la droga, 10 bidones de combustible.

Tras la detención, la lancha fue trasladada al muelle de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía, realizó la inspección exhaustiva.

El resultado de la revisión confirmó que en la lancha se trasladaban 1,249 paquetes de marihuana con un peso total de 2 mil 747 libras.

Los tres detenidos y la evidencia incautada quedaron a la orden del Ministerio Público de Costa Rica para las diligencias correspondientes y la definición de su situación jurídica.

