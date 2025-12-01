Tres capturados y más de 3 libras de marihuana incautadas en operativos anti narcóticos en El Cuá

Agentes antinarcóticos capturaron al sujeto Juan Carlos Díaz Peralta, de 37 años, quien utilizaba su casa como expendio de drogas, en la comarca El Tabaco, ubicada en El Cuá, Jinotega.

Al detenido se le encontró un saco con 792 gramos de marihuana en su interior, detrás del respaldar de una cama de madera.

En la misma comunidad El Tabaco fue detenido Misael Antonio Morales, de 31 años, al momento que trasladaba una bolsa con 513 gramos de marihuana, listos para ser comercializados.

En tanto, en la comunidad Santa Teresa, en El Cuá, fue capturado el sujeto Levis Meza Gómez, de 21 años, al momento que transportaba 523 gramos de marihuana dentro de una bolsa plástica.

Los capturados y evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.

