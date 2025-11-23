Treintón se convierte en la manzana de la discordia entre dos granadinas buenos a los puños

En ring de boxeo se convirtió la Calle El Enredo, en Grada, donde dos jovencitas se disputaron a los golpes y rasguños el amor de un hombre de 30 años.

Conocidos de las involucradas indicaron que el Romeo tiene una relación amorosa con una joven de apellido González, de 29 años, quien se lanzó como “leona furiosa” sobre su comadre de apellido Mena, de 28 años.

“Y vos que haces pasando por esta calle… de seguro andás buscando a mi marido”, le gritó González a su contrincante, y acto seguido agarró de las mechas a la otra joven.

Aunque la joven de apellido Mena lanzó varias combinaciones de golpes, ella se llevó la peor parte en el bochinche, terminando con el rostro como “papaya rayada” y un ojo morado.

La lesionada fue trasladada al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada. En tanto, la mujer del “Romeo” fue detenida y tendrá que responder por el delito de lesiones.