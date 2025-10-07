Trasladan al hospital a ciudadano piqueteado por abejas en Villa Flor Sur

Al hospital Carlos Roberto Huembes fue trasladado el señor William Sequeira, quien inicialmente fue atendido en el Hospital Alemán Carlos Marx, tras ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas.

Matrimonio atacado por abejas africanizadas en Managua

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde en las afueras de la casa de don William Sequeira, ubicada de la Iglesia Católica, una al sur, media abajo, en Villa Flor Sur, Managua.

Junto a don William, también fue afectada su expareja Azucena Jirón, quien había llegado de visita al momento de ser víctimas de los insectos.

Ambos fueron llevados por los Bomberos Unidos, al hospital Carlos Marx, y don William fue transferido al hospital de la Policía, debido a que ahí está asegurado.

De fuentes extraoficiales se conoció que se encuentra en observación debido a que padece de diabetes y su condición es estable.

Tu Nueva Radio Ya también conoció que doña Azucena, es de profesión enfermera, pero ya está jubilada.

