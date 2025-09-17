Trasladan al Caribe Norte cuerpo de hombre asesinado por grupo de drogadictos en la capital

Hacia Waspam, Caribe Norte, fue trasladado el cadáver de Adolfo Cobán Salomón, de 39 años, el hombre que fue encontrado muerto la madrugada del pasado domingo en la acera de una casa, en la entrada de la terminal de buses del mercado de Mayoreo en Managua.

Cobán tenía seis años de vivir en Managua y su familia retiró el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal, en donde la autopsia reveló que para asesinarlo, le asestaron 14 cuchilladas en diferentes partes del cuerpo.

En un primer momento se manejaron varias versiones, entre ellas una que indicaba que su pareja lo había acuchillado mientras estaban tomando licor, y otra que apuntaba a colegas de tragos que lo atacaron cuando intentó robarles.

Sin embargo, sus familiares aseguraron que el crimen ocurrió cuando Adolfo salía del cuarto que alquilaba para dirigirse a vender verduras en el mercado de Mayoreo.

Según ellos, al negarse a entregar su dinero a un grupo de sujetos que estaban consumiendo drogas y guaro en la acera, fue agredido brutalmente, por lo que varias personas se encuentran detenidas bajo investigación.

Los parientes del asesinado dijeron que varios de ellos permanecerán en la capital para garantizar que la muerte de Adolfo Cobán no quede impune.

